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Вместе-РФ
Вместе-РФ

Выписаны две группы добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса

В Москве в понедельник выписаны сразу две группы добровольцев, принимавших участие в тестировании вакцины от коронавируса. Одна из них - это 20 человек - находилась в госпитале имени Бурденко.В источнике
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РБК

В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев

РБКвчера в 04:36
РИА Новости

Испытывающих вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете выписали

РИА Новостивчера в 03:13
Агентство Москва

Вторую группу добровольцев выписали из Сеченовского университета после вакцинации против коронавируса

Агентство Москвавчера в 03:35
Life.ru

Вторая группа добровольцев Сеченовского университета хорошо перенесла вакцину от CoViD-19

Life.ruвчера в 03:25
ТАСС

В Сеченовском университете рассказали о состоянии второй группы добровольцев

ТАССвчера в 03:23
Москва 24

Выписана последняя группа добровольцев, тестировавших вакцину против COVID-19

Москва 24вчера в 04:10
Вести.Ru

Сегодня выписывают вторую группу добровольцев, испытавших вакцину от COVID

Вести.Ruвчера в 18:51
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Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), венгерский арбитр Виктор Кашшаи высказался о спорных эпизодах из полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
АБНвчера в 10:54
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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАССвчера в 05:48
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Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года

В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБКвчера в 06:56
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СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБКвчера в 12:05
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«Спартак» поддержал главу РФС, к отставке которого призывали фанаты

Проблема судейства в отечественном футболе существовала давно, однако необходимо дать руководству Российского футбольного союза (РФС) во главе с Александром Дюковым возможность исправить положение.
Газета.Ru03:32
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