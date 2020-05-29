Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. Об этом 29 мая заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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