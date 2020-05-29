Общество
Российская газетаС 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. При этом средства будут выплачены на 15 миллионов детей.
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Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Наука
Ученые РАН не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах
Источник фото: YouTube канал LandS2004 - Этрусское золото Ученые Российской академии наук не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах, вопреки сведениям о хранении мощей святых внутри данных реликвий.
ВладТайм вчера в 04:21
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Политика
Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ
Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM вчера в 05:33
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
Хоккей
Овечкин установил очередное историческое достижение в НХЛ
Газета.Ru вчера в 08:18
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия вчера в 23:35
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
RT на русском вчера в 09:16
Общество
В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане
РИА Новости вчера в 18:57
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 28 мая в 15:33
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Общество
Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:08
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня вчера в 05:35
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Технологии
100 млн Android-смартфонам угрожают китайские шпионские приложения
Команда исследователей из VPNpro заявила об опасности приложений из Китая, на каждом из которых насчитывается минимум 50 млн загрузок, пишет Gizmochina.
Live24 вчера в 11:21
Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Единоборства
Джон Джонс назвал лжецом президента UFC
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отреагировал на слова Дана Уайта, который возложил на него ответственность за неудачные переговоры о поединке с Фрэнсисом Нганну.
FightTime.ru вчера в 02:04
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Футбол
Гол Хаверца принес «Байеру» победу над «Фрайбургом»
«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Единственный мяч на 55-й минуте встречи забил хавбек гостей Кай Хаверц.
Матч ТВ вчера в 16:23
Здоровье
Ирина Солдатова: «В Омске тяжелыми пациентами занято уже больше половины коек»
В прямом эфире на 12 канале министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что больше 50% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, занято тяжелыми больными.
Om1.ru вчера в 10:32
Футбол
Головин включен в команду сезона в Лиге 1 по версии FIFA 20
Компания EA Sports составила команду сезона в чемпионате Франции из игроков, которые могут использоваться в режиме Ultimate Team в FIFA 20.
Матч ТВ вчера в 19:01
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Технологии
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
Газета.Ru вчера в 23:42
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса
Минувшие сутки показали абсолютный рекорд по числу новых случаев коронавируса в Новосибирской области.
Atas.info вчера в 01:21
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
Политика
МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ
США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Lenta.ru вчера в 22:46
Здоровье
Перечислены противопоказания для ношения масок
UfacityNews.ru 28 мая в 06:25