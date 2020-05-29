Общество
REGNUMВыплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. Об этом 29 мая заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Происшествия
Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца
Из-за протестов, возникших из-за погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом, сообщил телеканал Fox News.
Телеканал 360° 22:06
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Общество
Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России
Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Общество
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются парикмахерские
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возобновлении работы парикмахерских в области. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru 10:18
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Шоу-бизнес
Елена Воробей выставила на продажу квартиру в Черногории из-за кризиса
Елена Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья.
Известия вчера в 06:54
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
Общество
Все правительство Сахалина проверят на коронавирус
Тестирование на коронавирус пройдут члены правительства Сахалинской области из-за сотрудника Росгвардии, у которого выявили коронавирус, сообщает ТАСС.
SakhaNews 07:52
Общество
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре.
РИА Новости 20:17
Единоборства
Александр Алиев в дебютном боксёрском поединке проиграл актёру
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной команды Украины Александр Алиев дебютировал на боксёрском ринге в проекте «Битва!».
Чемпионат 18:01
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета 12:36
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Армия и оружие
Российский самолет испугал украинских моряков
Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU 09:53
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Футбол
Юрий Газзаев покидает пост главного тренера «Енисея»
Сегодня, 29 мая, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил у себя в инстраграме, что у главного тренера заканчивается контракт с красноярским футбольным клубом «Енисей» и продлевать его с Юрием Газаевым не будут.
Московский Комсомолец 11:57
Футбол
Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом
Metaratings 15:52
Общество
Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК 21:21
Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым
Спорт день за днем 11:44
Общество
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском «разводе»
Людей обманывают, когда представляют целебные травы как "суперпанацею", заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 19:32
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия вчера в 13:25
Авто
Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus
В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике.
Тарантас Ньюс вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru 11:00