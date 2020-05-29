Общество
REGNUMВыплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. Об этом 29 мая заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».
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В Псковской области единовременную выплату в размере трёх тысяч рублей учителя получат до 2 июня
Псковское агентство информациивчера в 10:25
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Общество
Режим безопасного поведения в Бурятии продлён до конца июня
Улан-Удэ, 29 мая 2020, 17:27 — REGNUM В Бурятии режим безопасного поведения продлили сразу на месяц до 30 июня.
REGNUM 10:27
Политика
Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ
Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
РБК 18:25
Политика
Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ
Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики США в минувшем году подписали документ, определяющий порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в том числе в интересах американских заказчиков.
ПРАЙМ 18:31
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Политика
МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
RT на русском 13:14
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
Культура
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Экономика
Украина 5-6 июня ожидает первый транш от МВФ
Украина 5-6 июня ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $1,9 млрд, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
RT на русском 18:05
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Гаджеты
AMD перенесла выпуск Zen 3 на 2021 год
Специалисты отметили, что у компании нет срочной необходимости переходить на системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3. Однако AMD торопится с выпуском из-за того, что хочет получить серьезное преимущество перед конкурентом Intel.
NewInform 02:27
Авто
Автомобили Ford научили убивать коронавирус
Прежде чем разработать систему дезинфекции разработчики пришли к выводу, что уничтожить любой вирус, в том числе и COVID-19, можно при помощи прогрева всего салона автомобиля.
Live24 04:48
Кино
Джош Гэд собрал вместе актеров из «Властелина колец» для нового шоу
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 14:08 — REGNUM Голливудских звезд из фэнтезийной саги «Властелин колец» собрал для своего онлайн-шоу Reunited Apart американский актер Джош Гэд.
REGNUM вчера в 07:08
Здоровье
У проживающих в двух тульских соцучреждениях нашли коронавирус
Министерство труда и социальной защиты Тульской области сообщает, что проживающие Товарковского дома-интерната для престарелых и Комплексного центра соцобслуживания №3 заразились коронавирусом.
Тульская пресса 08:22
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Технологии
YouTube облегчил пользователям просмотр длинных видео
YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.
Pravda.Ru 10:18
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Космос
Элон Маск сказал, что 4 года работал над новыми космическими скафандрами SpaceX
AstroNews.ru 06:47
Технологии
Флешки для защиты от 5G начали продавать в Британии
ГЛАС.RU вчера в 13:15
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборной России по биатлону
27 мая на заседании Правления СБР были утвержден тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Metaratings 27 мая в 13:13
Финансы
Рубль рос второй месяц кряду в мае
В течение мая рубль рос второй месяц кряду, увеличившись на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Московской биржи.
Газета.Ru 18:33
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Кино
Режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Штат Калифорния, США, 29 мая 2020, 17:16 — REGNUM Известный режиссер, лауреат многочисленных премий Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом последнего десятилетия работу Дэвида Финчера «Социальная сеть».
REGNUM 10:16
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Экономика
У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры
Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ».
Деловой квартал (Красноярск) 04:34
Хоккей
«Амур» обменял Плотникова в «Металлург»
Metaratings вчера в 04:35