Общество

REGNUMREGNUMВыплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. Об этом 29 мая заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в эфире телеканала «Россия 24».
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В начале лета выплаты на детей получат 10 млн семей

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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Единовременную выплату на детей от трех до 16 лет получат 10 млн семей 1 июня

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Выплату на детей 1 июня получат десять миллионов семей

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Псковское агентство информациивчера в 10:25
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Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Украина 5-6 июня ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $1,9 млрд, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
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