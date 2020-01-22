Экономика
РБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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Происшествия
Бывший полковник Захарченко решил вернуть конфискованные 9 млрд рублей
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Пока это все идет в режиме дискуссии", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что думают в Кремле по поводу предложения переименовать в Конституции России "президента" страны в "верховного правителя".
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Происшествия
СК: сотрудники полиции подкинули Голунову наркотики
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Общество
Москвичам пообещали снежный февраль
Вильфанд подчеркнул, что теперь, благодаря уплотнению снежного покрова, в Московской области можно будет кататься на лыжах и санках.
Общество
В Петербурге спущен на воду противоминный корабль «Яков Баляев»
На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 29 января, спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» (проект 12 700).
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
Политика
Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию
Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Общество
Кампания критики главы Чувашии подчеркнула безнаказанность Кадырова
Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сравнили критику в адрес главы Чувашии Михаила Игнатьева, призвавшего "мочить" журналистов за критические материалы, с аналогичными призывами из уст Кадырова, которые остались безнаказанными.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Политика
Президент Германии выступил против переписывания истории
Во время своего выступления в Бундестаге Штайнмайер дал свою оценку попыткам использовать историю в качестве оружия.
Политика
В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Киберспорт
Cloud 9 представила состав по Dota 2. В него вошли MiSeRy и Pieliedie
Ранее MiSeRy и pieliedie уже играли за Cloud 9. Последний числился в североамериканском клубе с февраля 2014 по январь 2015 и в составе команды вошёл в топ-6 на The International 2014.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Гаджеты
Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.