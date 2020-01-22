Экономика

РБКРБКЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
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Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

Российская газета07:40

ЦБ может запустить сервис перевода зарплаты по номеру телефона в конце 2020 года

ТАСС04:46

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

РБК05:46

В России появится возможность перечислять зарплату через СБП

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ЦБ готовит опцию перечисления зарплат через систему быстрых платежей

Москва 2404:53

Перечислять зарплаты в системе быстрых платежей начнут в конце 2020 года

News.ru06:19

ЦБ рассчитывает к концу 2020 - началу 2021 года запустить перечисление зарплат через СБП

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