Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВыплата зарплат по номеру телефона начнется через год

Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад. В последнем случае в зарплатном реестре идентификатором для перевода зарплаты будет выступать не банковский счет, а номер телефона работника.
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Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона

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Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

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