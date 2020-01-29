Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВыплата зарплат по номеру телефона начнется через год

Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад. В последнем случае в зарплатном реестре идентификатором для перевода зарплаты будет выступать не банковский счет, а номер телефона работника.
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ПРАЙМ04:45

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News.ru06:19

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

РБК05:46

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Москва 2404:53

ЦБ может запустить сервис перевода зарплаты по номеру телефона в конце 2020 года

ТАСС04:46

Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

Российская газета07:40
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
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