Экономика
Российская газетаВыплата зарплат по номеру телефона начнется через год
Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад. В последнем случае в зарплатном реестре идентификатором для перевода зарплаты будет выступать не банковский счет, а номер телефона работника.
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Политика
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Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка 100 лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Общество
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Политика
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Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open
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Самолет авиакомпании Juneyao Airlines, направлявшийся из японской Осаки в китайский Шанхай с 94 жителями провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, после вхождения в воздушное пространство Китая изменил маршрут и доставил туристов непосредственно в Ухань, а экипаж добровольно согласился быть изолированным на 14 дней.
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В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
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Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
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Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК
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Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Энергетика
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Украина почти истощила пять крупнейших газовых месторождений госпредприятия Укргаздобыча.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Религия
Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Единоборства
Шлеменко ведет переговоры о переходе в UFC
Российский боец ММА Александр Шлеменко начал переговоры с UFC о выступлениях под эгидой организации.
Общество
Росреестр предложит снять запрет на строительство в зоне нацпарков
Росреестр выступил за снятие запрета на строительство жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Игры
Вышел свежий ролик олдскульного шутера Prodeus
В прошлом году двое независимых разработчиков вышли на Kickstarter с олдскульным кровавым боевиком от первого лица Prodeus.
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Футбол
Мхитарян в девятый раз признан лучшим футболистом года в Армении
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в девятый раз стал лучшим футболистом года в Армении, сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.
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Вильфанд пообещал москвичам снежный февраль
Отрицательные температуры в начале февраля пообещала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет ТАСС.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Политика
Приходько стал помощником Мишустина
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.