Политика
Московский Комсомолец«Газпром» ради сделки может выплатить Украине $3 млрд
«Газпром» может вернуть «Нафтогазу» три миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. По данным осведомленного источника, это может стать частью пакетного газового соглашения.
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Выплата «Газпромом» около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной
ТАСС20 декабря в 05:25
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