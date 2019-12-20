Политика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Газпром» ради сделки может выплатить Украине $3 млрд

«Газпром» может вернуть «Нафтогазу» три миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. По данным осведомленного источника, это может стать частью пакетного газового соглашения.
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