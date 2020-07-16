В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.

с чего всё началось

В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Об этом клиенты банков сообщают в отзывах на форуме Banki.ru. По данным заемщиков, задержки с выдачей закладных в большинстве случаев длятся больше месяца.

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 256

Киберспорт Разработчики Escape from Tarkov поделились подробностями грядущего обновления Разработчики из студии Battlestate Games опубликовали предварительный список изменений патча 0.12.7 для шутера от первого лица Escape from Tarkov.

Общество Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса. 143

Кино В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».

Общество Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.

Общество Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.

Общество В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19 В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.

Политика Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 36

Экономика Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка. 13

Технологии В Корее создан самый маленький в мире модуль Bluetooth LG Innotek Простая миниатюризация модулей Bluetooth затруднена по той причине, что эти радиочастотные компоненты электроники и компьютерной техники имеют в своём составе габаритные дискретные элементы: катушки индуктивности, антенны, резисторы и набор микросхем для высокочастотного и низкочастотного диапазонов.

Общество Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться. 51

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 1,4K

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 5

Политика Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии. 44