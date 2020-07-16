Общество
КоммерсантъВыплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость
В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Об этом клиенты банков сообщают в отзывах на форуме Banki.ru. По данным заемщиков, задержки с выдачей закладных в большинстве случаев длятся больше месяца.
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с чего всё началось
В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.РБКвчера в 23:00
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
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