Общество

КоммерсантъКоммерсантъВыплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Об этом клиенты банков сообщают в отзывах на форуме Banki.ru. По данным заемщиков, задержки с выдачей закладных в большинстве случаев длятся больше месяца.
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с чего всё началось

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.
РБКвчера в 23:00

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Выплатившие ипотеку россияне пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Телеканал 360°03:50

Россияне, погасившие ипотеку, не могут вывести квартиры из залога

URA.Ru02:07

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

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Царьград01:27

Выплатившие ипотеку заемщики столкнулись с трудностями вывода квартир из залога

Банки.ру01:18

Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Национальная служба новостей01:29

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

РБКвчера в 23:00
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Политика

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В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
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Газета.Ru 03:35
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Общество

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Общество

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Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
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Если хочется, чтобы за Миранчука заплатили 20, то можно об этом и сказать.
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В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
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Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
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Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

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Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
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Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

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РИА Новости 03:43
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

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РБК 03:28
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МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу

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США обвинили ЧВК «Вагнер» в нарушении эмбарго ООН

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Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса

Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски.
Ведомости 04:16
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