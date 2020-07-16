Экономика
Национальная служба новостейРоссийские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.
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с чего всё началось
В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.РБКвчера в 23:00
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Национальная служба новостей01:29
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Саминвестор 01:51
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В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Армия и оружие
Раскрыты новые обстоятельства нападения на российский военный конвой в Сирии
Новые обстоятельства атаки на российский военный конвой на территории провинции Идлиб в Сирии раскрыли СМИ.
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Максим Виторган высмеял фото их общего сына на странице Собчак
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Росгидромет назвал регионы России с самыми чистыми реками
Выяснилось, что только в нескольких регионах России второй класс преобладает над третьим, а "условно чистых" водоемов крайне мало.
Российская газета 02:34
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Культуромания вчера в 09:25
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Авто
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Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
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ТАСС вчера в 03:12
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В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
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«Полюс» в I полугодии сохранил добычу золота на уровне 1,285 млн унций
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