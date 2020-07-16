Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Об этом клиенты банков сообщают в отзывах на форуме Banki.ru. По данным заемщиков, задержки с выдачей закладных в большинстве случаев длятся больше месяца.
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Национальная служба новостей01:29

Ипотечники столкнулись с проблемой. Пронько не сдержался: "Банкиры и чиновники, вы не обнаглели?"

Царьград01:27

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

Коммерсантъ00:59

Выплатившие ипотеку заемщики столкнулись с трудностями вывода квартир из залога

Банки.ру01:18

Выплатившие ипотеку россияне не могут вывести квартиры из залога

Долг.рф01:07

Выплатившие ипотеку россияне столкнулись с проблемой вывода квартиры из залога

ФедералПресс01:20

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

РБКвчера в 23:00
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
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Происшествия

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
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Происшествия

Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии

Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
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Общество

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

Отмечается, что первоначальный взнос снижается и для тех заемщиков, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости, — с 50 до 30%.
RuNews24.ru вчера в 07:51
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

REGNUM вчера в 23:17
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
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Политика

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
Интерфакс вчера в 06:16
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Авто

Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz

Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ 14 июля в 23:00
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Общество

Двухнедельный карантин для въезжающих из России отменен в Белоруссии

Двухнедельный карантин для въезжающих из России в Белоруссию отменен после того, как Министерство здравоохранения Белоруссии исключило Россию из перечня стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.
Регион online вчера в 14:01
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона

"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru 14 июля в 01:37
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Происшествия

В Хакасии скончались ещё три пациента с коронавирусом

Абакан, 16 июля 2020, 07:51 — REGNUM Ещё три случая смерти пациентов с COVID-19 официально подтверждены в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 16 июля в правительстве республики.
REGNUM 00:51
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

В Польше нашли останки немецких десантников, убитых красноармейцами

Останки фашистских десантников нашли археологи в польской деревне.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
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Общество

Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
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Политика

Польская партия требует признать посла США персоной нон грата

Как заявил депутат Роберт Винницкий, правительство должно перестать делать вид, что посол не ведет себя как губернатор в Польше.
RuNews24.ru 01:10
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля

Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек. В Подмосковье с 16 июля начинается новый этап снятия ограничений.
РБК 01:55
Общество

В Крыму впервые заложат российские «Мистрали»

Источник в оборонной сфере сообщил РИА Новости, что Россия впервые в современной истории построит боевой корабль типа вертолетоносец.
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Технологии

В Корее создан самый маленький в мире модуль Bluetooth

LG Innotek Простая миниатюризация модулей Bluetooth затруднена по той причине, что эти радиочастотные компоненты электроники и компьютерной техники имеют в своём составе габаритные дискретные элементы: катушки индуктивности, антенны, резисторы и набор микросхем для высокочастотного и низкочастотного диапазонов.
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Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Информация о новых выплатах пенсионерам за «советский стаж» не соответствует действительности.
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Шоу-бизнес

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Футбол

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча

Газета.Ru вчера в 22:20
Общество

Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля

Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
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Футбол

«Оренбург» занял последнее место в чемпионате России и вылетел в ФНЛ

«Оренбург» потерял шансы подняться выше последнего, 16-го места в Тинькофф чемпионате России. Команда уступила «Зениту» (1:4) в 29-м туре.
Спорт-Экспресс вчера в 15:26
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