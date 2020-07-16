В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Об этом клиенты банков сообщают в отзывах на форуме Banki.ru. По данным заемщиков, задержки с выдачей закладных в большинстве случаев длятся больше месяца.

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

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