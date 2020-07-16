Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Об этом клиенты банков сообщают в отзывах на форуме Banki.ru. По данным заемщиков, задержки с выдачей закладных в большинстве случаев длятся больше месяца.
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

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Выплатившие ипотеку россияне не могут вывести квартиры из залога

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Выплатившие ипотеку заемщики столкнулись с трудностями вывода квартир из залога

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Выплатившие ипотеку россияне столкнулись с проблемой вывода квартиры из залога

ФедералПресс01:20

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

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У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

РБКвчера в 23:00
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
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На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Общество

Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ

Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
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Происшествия

Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК 00:00
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Понасенков отверг обвинение в травле историка Соколова

Газета.Ru вчера в 11:21
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Общество

Рестораны и кафе вернутся к полноценной работе в Подмосковье 16 июля

Утром 15 июля сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Подмосковье увеличилось на 173 человека.
BFM.ru вчера в 16:01
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Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК вчера в 18:51
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Интернет

У обновления Windows 10 обнаружили неожиданную функцию

В рамках системы ежемесячного накопительного обновления Windows 10 появился апдейт под номером KB4565503.
Профиль вчера в 18:22
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Происшествия

Крымские врачи пожаловались на невыплаты стимулирующих надбавок

Персонал ЦРБ сообщает о возможных нарушениях трудового кодекса РФ при выплате стимулирующих надбавок.
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50-дюймовый 4K-телевизор Redmi за $270 поступил в продажу

Evo-rus.com 01:11
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«Балтика» в первом туре может отправиться в Оренбург, «Торпедо» - в Ярославль

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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

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Общество

В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом

Японская столица остается главным очагом распространения инфекции на территории островного государства.
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

REGNUM вчера в 16:23
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Общество

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Общество

Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой

При затоплении Bonhomme Richard в океан прольются миллионы литров топлива, а это грозит серьезной экологической катастрофой.
Evo-rus.com 01:21
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Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

В Польше нашли останки немецких десантников, убитых красноармейцами

Останки фашистских десантников нашли археологи в польской деревне.
Газета.Ru вчера в 06:43
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Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву»

РИА Новости 00:43
Происшествия

В Хакасии скончались ещё три пациента с коронавирусом

Абакан, 16 июля 2020, 07:51 — REGNUM Ещё три случая смерти пациентов с COVID-19 официально подтверждены в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 16 июля в правительстве республики.
REGNUM 00:51
Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело вчера в 15:31
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Игры

Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков

На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk вчера в 08:05
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Здоровье

Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ

«С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль.
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Происшествия

Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии

Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
4
Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
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