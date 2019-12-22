Экономика
РБКВыплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты
Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.
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Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом
Газета.Ru вчера в 20:06
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия вчера в 09:54
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Политика
Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку, причем сделал это он в стиле Трампа, объявив о своем решении в Twitter.
Российская газета 00:21
Футбол
«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество
«Росконтроль» назвал марку муки, к которой не возникло никаких претензий
"Росконтроль" провёл исследование муки пшеничной популярных брендов.
Life.ru 00:30
Экономика
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Экономика
Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики
Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.
РБК вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
Трёхлетнюю девочку в Бурятии оставили на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
REGNUM 00:25
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Певица вышла в свет в длинном черном платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, что позволило зрителям разглядеть – белья на Насте нет.
Утро.ru вчера в 06:25
Происшествия
Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков
Российская газета 30 ноября в 10:06
Политика
В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием
Согласно документу, россияне смогут вернуть 13 процентов от своих расходов на спорт.
Lenta.ru вчера в 16:03
Происшествия
По факту гибели троих детей в Сураже возбудили уголовное дело
Брянские новости 00:12
Баскетбол
Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» прервать победную серию «Лейкерс»
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.
Чемпионат вчера в 18:28
Гаджеты
Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30
Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.
Astera вчера в 13:35
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Известия вчера в 06:22
Общество
Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского
В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.
Известия вчера в 20:45
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
РИА Новости вчера в 18:03
Происшествия
Первый замглавы свердловского управления СКР арестован
REGNUM вчера в 05:36
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Вести.Ru вчера в 16:43
Армия и оружие
NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев
Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров.
Новая газета вчера в 23:58
Авто
Mercedes-Benz 300TE 1993 года в обвесе AMG продают на аукционе
Цвет кузова Mercedes-Benz 300TE 1993 — серебристый «металлик».
ГЛАС.RU 30 ноября в 04:14
Игры
Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками
С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Ferra 30 ноября в 04:47
Кино
Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший вновь появится в образе Тони Старка в новой ленте студии Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 30 ноября в 08:56