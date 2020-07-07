с чего всё началось

Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август. Также в последний месяц лета получить повышенное пособие смогут граждане, потерявшие работу с 1 марта. Однако минимальная величина выплаты, согласно документу, составит 1,5 тысячи рублей.

Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август

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