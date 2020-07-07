Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август

Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август. Также в последний месяц лета получить повышенное пособие смогут граждане, потерявшие работу с 1 марта. Однако минимальная величина выплаты, согласно документу, составит 1,5 тысячи рублей.
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с чего всё началось
"Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 миллиарда рублей", – сказал Мишустин, уточнив, что уже подписал для этого решения постановление
 правительства.
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