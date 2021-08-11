РБКВыплаты авторам музыкальных хитов рухнули почти на 50% на фоне пандемииСборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет.РБКВ мае 2020 года в интервью «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что даже самые популярные артисты «практически бедствуют», поскольку потеряли возможности зарабатывать.РБКВсе заведения, где, как правило, фоном звучит музыка, делают отчисления РАО.РБКВ зрелищных индустриях, которые давали основной заработок композиторам, поэтам и исполнителям, кризис продолжается уже полтора года, следует из комплексного исследования сферы культуры InterMedia за 2020 год.РБКЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтREGNUMПодробнее о событииРоссийские авторы музыкальных хитов из-за пандемии потеряли половину доходовРосбалт21:20Прошлогодние сборы авторских отчислений в России составили 3,3 млрд рубЭхо Москвы20:10Российские музыканты потеряли из-за пандемии почти 50% авторских выплатREGNUM19:33Выплаты авторам музыкальных хитов рухнули почти на 50% на фоне пандемииРБК17:30Показать ещёОценить5Поделиться