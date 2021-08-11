Лия Ахеджакова оправдалась за нападки на Владимира Соловьева

Как выяснилось позже, Ахеджакова не ведет соцсети, да и вообще является редким гостем в Интернете, а все ее слова в адрес Владимира Соловьева написаны кем-то другим.