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Выплаты авторам музыкальных хитов рухнули почти на 50% на фоне пандемии

Сборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет.
РБК
В мае 2020 года в интервью «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что даже самые популярные артисты «практически бедствуют», поскольку потеряли возможности зарабатывать.
РБК
Все заведения, где, как правило, фоном звучит музыка, делают отчисления РАО.
РБК
В зрелищных индустриях, которые давали основной заработок композиторам, поэтам и исполнителям, кризис продолжается уже полтора года, следует из комплексного исследования сферы культуры InterMedia за 2020 год.
РБК

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Российские авторы музыкальных хитов из-за пандемии потеряли половину доходов
Росбалт21:20
Прошлогодние сборы авторских отчислений в России составили 3,3 млрд руб
Эхо Москвы20:10
Российские музыканты потеряли из-за пандемии почти 50% авторских выплат
REGNUM19:33
Выплаты авторам музыкальных хитов рухнули почти на 50% на фоне пандемии
РБК17:30

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