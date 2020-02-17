Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Банк ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления на 610 млн руб. или 38%.
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ВТБ в 2019-м году увеличил расходы на выплату вознаграждений членам правления на 38%

Эхо Москвы05:30

ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

Ведомости07:46

ВТБ за год увеличил выплаты членам правления почти на 40%

Forbes06:44

В правление ВТБ войдет Святослав Островский из Сбербанка

Интерфакс06:44

ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления почти на 40%

Общественное телевидение России09:26

Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Коммерсантъ05:27

ВТБ увеличил выплаты членам правления почти на 40%

РБК04:33
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