Экономика
КоммерсантъВыплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%
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Происшествия
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Общество
Студентку МГУ положили в больницу с подозрением на коронавирус
Студентку из Китая, которая учится в МГУ, отправили в больницу с подозрением на коронавирус нового типа.
Фигурное катание
Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры
В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Хоккей
Мирзиёев дал квартиры звездам советского и российского хоккея
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Некоторые поклонники Асмус сравнили ее с зомби из-за закатанных глаз.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Происшествия
Провалившихся под лед лошадей спасли в Башкирии
Несколько мужчин спасли животных и сняли это на видео. В Иглинском районе Башкирии семь лошадей провалились под лед.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
Музыка
Билли Айлиш оправдалась за плохое выступление на «Оскаре»
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Общество
Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Политика
Пушков оценил реакцию МИД Британии на слова Путина
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал реакцию министерства иностранных дел Великобритании на высказывание российского президента Владимира Путина относительно введения в стране терминов «родитель номер один» и «родитель номер два».
Шоу-бизнес
Кира Шайн обратилась к Анастасии Заворотнюк
Певица и телеведущая Кира Шайн высказала свое мнение о перспективах онкобольной Анастасии Заворотнюк.
Здоровье
За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан
В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Энергетика
Еврокомиссия подтвердила выполнение «Газпромом» обязательств по газу
Как пишет Euractiv со ссылкой на данные Еврокомиссии, «Газпром», хотя и начал предлагать газ по более выгодным ценам для многих восточноевропейских стран, не снизил цены закупок газа для Болгарии.
Общество
У замглавы ГИБДД в Воронеже нашли более 30 квартир
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.