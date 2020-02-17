Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВыплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Банк ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления на 610 млн руб. или 38%.
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Выплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%

Коммерсантъ05:27

В правление ВТБ войдет Святослав Островский из Сбербанка

Интерфакс06:44

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Эхо Москвы05:30

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РБК04:33

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:10, Ашберн
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