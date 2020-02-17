Экономика
КоммерсантъВыплаты членам правления ВТБ за год выросли почти на 40%
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Стало известно, сколько миллиардов выплатили себе члены правления Сбербанка и ВТБ
Вечерняя Казань15 февраля в 23:12
«Татнефть» в 2019 году удвоила выплаты правлению и совету директоров
Реальное время14 февраля в 23:38
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Общество
Посол РФ в Израиле рассказал о неподобающем обращении с россиянами
Посол России в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал жалобы российских граждан об ужесточении досмотров в зоне прилета аэропорта Бен-Гуриона.
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
По данным канала, Диброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии.
Космос
Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Происшествия
Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину
Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Экономика
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Наука
Выяснен механизм воздействия инертных газов на работу нейронов
Если ученым удастся на молекулярном уровне выявить, почему человек засыпает под воздействием инертных газов или, к примеру, азота, то станет понятно, как работают нейроны.
Биатлон
Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
Общество
Сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в интернете
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг, чтобы покупатели могли подверждать свой возраст при покупке алкоголя, передает "Известия".
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Здоровье
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Экономика
В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене
На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
Происшествия
Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
Общество
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Общество
Власти Кузбасса и «РусГидро» решили достраивать Крапивинскую ГЭС
Власти Кемеровской области и компания «РусГидро» договорились о совместном восстановлении Крапивинской ГЭС.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.