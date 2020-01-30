с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление опубликовано на сайте кабмина. В соответствии с документом, с 1 февраля коэффициент составит 1,030.

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Армия и оружие Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.

Политика Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.

Политика Совет ЕС согласовал условия Brexit Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.

Энергетика Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Происшествия Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.