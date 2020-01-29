Общество

РИАМОРИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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Авторы пресс-релиза уточняют
, что речь идет, в том числе, о денежных выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также для членов семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
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