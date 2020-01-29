с чего всё началось

С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.

Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

Общество Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".

Политика Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».

Происшествия Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Происшествия В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2» Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

Происшествия Задымление произошло на химфаке МГУ В здании, где располагается химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, произошло задымление.

Общество Российские туроператоры оценили потери из-за коронавируса Потери российских туроператоров по въездному туризму могут составить до $100 млн в случае, если ситуация с распространением китайского коронавируса не стабилизируется до конца марта, заявила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Политика Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".

Общество В Белоруссии нашлись пропавшие директора сахарных заводов Руководителей всех сахарных заводов Белоруссии задержали по подозрению в мошенничестве при поставках в Россию, известил в эфире телеканала "Беларусь 4. Гродно" генеральный прокурор страны Александр Конюк.

Общество ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в четверг, 30 января, опубликовал видео из подпольной оружейной мастерской, развернутой на базе стрелкового клуба «Паритет-СВ» в Калужской области.