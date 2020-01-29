Общество
РИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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с чего всё началось
Авторы пресс-релиза уточняют, что речь идет, в том числе, о денежных выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также для членов семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.Московский Комсомолец03:02
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ПФР информирует электростальцев об индексации ЕДН и НСУ
Новости недели (Электросталь)27 января в 04:57
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Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
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Общество
Российские туроператоры оценили потери из-за коронавируса
Потери российских туроператоров по въездному туризму могут составить до $100 млн в случае, если ситуация с распространением китайского коронавируса не стабилизируется до конца марта, заявила в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Политика
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Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".
Общество
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай в связи с распространением нового типа коронавируса.
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Появились первые отзывы критиков о «Хищных птицах» с Марго Робби
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ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой
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Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
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