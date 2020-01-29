Общество
Марийская правдаВ Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
С начала февраля в Марий Эл увеличатся социальные выплаты федеральным льготникам. Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля
Телеканал 360°вчера в 08:13
Индексация льготных выплат и амнистия капитала: Что ещё изменится в России с февраля
Царьградвчера в 02:57
С 1 февраля выросли размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора соцуслуг
Полуостров Камчатка27 января в 19:04
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Общество
Путин: «Казань изменилась за последние годы капитальным образом»
Казань изменилась за последние годы капитальным образом, заявил президент России Владимир Путин на заседании по развитию местного самоуправления.
Авто
Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика
Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства — это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний Bosch в лице своего генерального директора Волькмара Деннера.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Происшествия
В Новокузнецке осужденный сбежал прямо из здания суда после приговора
Хоккей
Фрейзер: «„Куньлунь“ дисциплина подвела. Надо что-то с этим делать»
Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер прокомментировал поражение от «Спартака» (4:7).
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 213
Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.
Общество
Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет
Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Политика
Депутат Бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом
Как утверждает Ной, НАТО дала обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Происшествия
Жительница Туапсе пропала, уехав на BlaBlaCar в другой город
Общество
Депутат предложил ввести бесплатное питание для студентов
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением ввести бесплатное горячее питание для студентов дневной формы обучения, сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария в адрес министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Гаджеты
На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Общество
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Происшествия
Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме
В одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв.
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Политика
Моторину грозит штраф за оскорбление депутата Госсовета
Дело направлено на рассмотрение мирового судьи Премьер-министра Чувашии Ивана Моторина ответит в суде за оскорбление депутата Госсовета Сергея Семенова.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Политика
Первый зарубежный визит: Мишустин прибыл в Казахстан на заседание ЕМПС
Посещение Казахастана стало первым его зарубежным визитом в должности главы правительства.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Хоккей
Шайба Ковальчука помогла «Монреалю» одержать волевую победу в Баффало
Политика
Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit
Совет Европейского союза официально утвердил решение о заключении с Великобританией соглашения о выходе страны из состава ЕС.
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о Ялтинской конференции
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива ведомства, касающиеся освобождения Красной армией польской столицы.