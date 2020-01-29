Общество

Газета.RuГазета.RuВыплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов.
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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

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Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

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В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

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Стало известно, что из-за непогоды отложен запуск интернет-спутников Starlink американской компанией SpaceX.
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Общество

Мишустин закрывает границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Вспышка коронавируса заставила российские власти пойти на серьезный шаг — закрыть границу на Дальнем Востоке.
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Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

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Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение подмосковным "Химкам" в матче 22-го тура Евролиги.
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В Конституции захотели закрепить положение о традиционной семье

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил идею закрепить в Основном законе понятие семьи как союза мужчины и женщины.
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«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса

Как и ожидалось, центральный защитник португальской «Браги» Пабло Сантос продолжит карьеру в «Рубине».
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Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
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Calciomercato: «Спартак» претендует на защитника «Милана» Лаксальта

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«Наши котики»: внук Бандеры выступил продюсером циничной украинской комедии об «АТО»

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С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
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