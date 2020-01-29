Общество
Газета.RuВыплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов.
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Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец12:51
Рост цен, пенсий и электронные трудовые. Что изменится с 1 февраля 2020 года
ФедералПрессвчера в 08:10
Составлен список изменений льгот россиян и улучшений по программе «Дальневосточный гектар»
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