С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов.

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

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