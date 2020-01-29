Общество
Газета.RuВыплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов.
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ПФР информирует электростальцев об индексации ЕДН и НСУ
Новости недели (Электросталь)27 января в 04:57
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Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит российской нефти, поэтому он вырастет на 6% в рамках утвержденной сторонами методики, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.
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Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
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Политика
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Представленный главой США Дональдом Трампом план ближневосточного урегулирования полностью копирует идеи, которые Израиль навязывает с 2011 года, считает генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат.
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Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
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Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия России
Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
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Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
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Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
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Путин помиловал осужденную в России израильтянку Иссахар
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.