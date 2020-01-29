Общество
Газета.RuВыплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец12:51
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Экономика
Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД
В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т. На общее снижение погрузки повлияло сокращение перевозок черных металлов на 4,7% (по оценке РБК, объем составил 6,2 млн т), в январе прошлого года был незначительный рост — 0,5%.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Хоккей
СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда»
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Культура
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой
Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Политика
Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП России
«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Происшествия
В «Домодедово» пассажирка самолета пригрозила взорвать лайнер
В свою очередь источник агентства «Интерфакс» уточнил, что после приземления самолета пассажирка, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила пластического хирурга
Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Происшествия
На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды
На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Политика
Олег Николаев возглавил Чувашию после отрешения Игнатьева
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Николаева.
Политика
Эрдоган выдвинул США условие по поставке истребителей F-35
Космос
Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников
Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Авто