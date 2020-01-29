С 1 февраля россиян ожидает целый ряд изменений. Так, выплаты для пенсионеров и льготников будут проиндексированы на 3%. Под нововведение подпадают 60 категорий граждан, которые имеют право на помощь от государства. В частности, размер выплат вырастет для участников ВОВ и инвалидов.

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Спорт AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА Совет независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) рекомендовал Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) рассмотреть исключение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Здоровье Эксперт определил сроки появления коронавируса в России Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.