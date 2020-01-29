Общество
РИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
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Политика
МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Политика
Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года
Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
Посольство РФ во Франции предпримет демарш в связи с делом Винника
Российское посольство во Франции намерено предпринять демарш в связи с тем, что власти Пятой Республики не уведомили Москву о прибытии в страну россиянина Александра Винника.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Политика
Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить подаривших хлеб жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Политика
МИД России рассказал о праве на ответ Болгарии за высылку дипломатов
Вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии устроили шоу, а Москва имеет право на ответ.
Общество
Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака
Посольство Украины в США указало телеведущей Эллен Дедженерес на ошибку в ее Instagram.
Общество
Российские туроператоры ждут убытка в $100 млн из-за коронавируса
Российские туроператоры ожидают потерь в общей сумме до $100 млн из-за приостановки турпотока из Китая.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды
На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Происшествия
В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана
Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Кино
Мел Гибсон и Дэнни Гловер воссоединятся в «Смертельном оружии 5»
Актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в последней части кинофраншизы "Смертельное оружие", передает NME.
Общество
Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией
В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Политика
На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта.
Политика
Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
Единоборства
Объявлена цена самого дорогого билета на бой Нурмагомедова и Фергюсона
Экономика
«Северсталь» в IV квартале может продемонстрировать снижение выручки и рентабельности
Компания Северсталь (SVST: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $17,6/ГДР) завтра, 31 января, представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО.