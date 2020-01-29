Общество

РИАМОРИАМОРазмер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля

Телеканал 360°08:13

Россиянам напомнили о росте выплат для льготников с 1 февраля

Московский Комсомолец03:02

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Газета.Ru01:11

Индексация льготных выплат и амнистия капитала: Что ещё изменится в России с февраля

Царьград02:57

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

REGNUMвчера в 22:49

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газетавчера в 21:00

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Фактывчера в 16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика

МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09:26
Политика

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru 09:25
Политика

Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года

Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
МР7.ру 08:47
Религия

В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина

Lenta.ru 09:57
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Политика

Посольство РФ во Франции предпримет демарш в связи с делом Винника

Российское посольство во Франции намерено предпринять демарш в связи с тем, что власти Пятой Республики не уведомили Москву о прибытии в страну россиянина Александра Винника.
Российская газета 09:10
Происшествия

Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
РИА Новости 09:10
Политика

Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить подаривших хлеб жителям Керчи, пережившим блокаду Ленинграда.
Газета.Ru 10:08
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Коммерсантъ 07:56
Политика

МИД России рассказал о праве на ответ Болгарии за высылку дипломатов

Вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии устроили шоу, а Москва имеет право на ответ.
Lenta.ru 09:54
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Посольство Украины в США указало телеведущей Эллен Дедженерес на ошибку в ее Instagram.
Газета.Ru 07:55
Общество

Российские туроператоры ждут убытка в $100 млн из-за коронавируса

Российские туроператоры ожидают потерь в общей сумме до $100 млн из-за приостановки турпотока из Китая.
Московский Комсомолец 08:17
Политика

Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Происшествия

На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды

На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Lenta.ru 09:50
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Происшествия

В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана

Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
RT на русском 10:15
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Кино

Мел Гибсон и Дэнни Гловер воссоединятся в «Смертельном оружии 5»

Актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в последней части кинофраншизы "Смертельное оружие", передает NME.
Газета.Ru 08:46
Общество

Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией

В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Блокнот.ру 08:44
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

РИА Новости 05:27
Политика

На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта.
RT на русском 01:16
Политика

Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:34
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:45
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае.
RT на русском 07:54
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском вчера в 15:08
Происшествия

У угрожавшей взорвать самолет пассажирки рейса S7 не оказалось бомбы

Газета.Ru 09:05
Единоборства

Объявлена цена самого дорогого билета на бой Нурмагомедова и Фергюсона

Радио Комсомольская правда 07:59
Экономика

«Северсталь» в IV квартале может продемонстрировать снижение выручки и рентабельности

Компания Северсталь (SVST: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $17,6/ГДР) завтра, 31 января, представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО.
ПРАЙМ 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное