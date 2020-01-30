С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

С 1 февраля вырастут выплаты для льготников

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