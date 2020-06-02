Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены. Об этом заявил глава министерства труда РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить

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