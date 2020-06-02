Общество
Петрозаводск говоритВыплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены. Об этом заявил глава министерства труда РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.
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Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
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