Общество

ФедералПрессФедералПрессМалоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. Сейчас ведомство намерено рассмотреть этот вопрос.
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В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

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Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

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Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

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РИА Новостивчера в 07:27

Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

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