Общество

Петрозаводск говоритПетрозаводск говоритВыплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить

Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены. Об этом заявил глава министерства труда РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.
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