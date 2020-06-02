Общество
Парламентская газетаВыплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить
Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве. Об этом во вторник сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минтруде пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет
Говорит Москвавчера в 07:30
Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Коммерсантъвчера в 08:27
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Комсомольская правдавчера в 07:52
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка
На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Общество
В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 04:19
Экономика
К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов
К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости 02:03
Общество
В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса
В регионе снова побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Business Class (Пермь) 03:54
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня 01 июня в 07:42
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Экономика
В Петербурге приняли губернаторскую поправку в бюджет, увеличившую дефицит
Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 11:52 — REGNUM Петербургский парламент 3 июня принял поправку губернатора Александра Беглова к «коронавирусной» корректировке бюджета 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:52
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
BFM.ru 04:42
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
Газета.Ru 02:56
Политика
Токаев: Казахстан не планирует присоединиться к Союзному государству
Большое значение придается экономической интеграции в рамках ЕАЭС, однако планов по присоединению в будущем к Союзному государству России и Белоруссии у Казахстана нет.
Евразия Daily 04:47
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Политика
Пушков оценил предложение Киева пересмотреть Будапештский меморандум
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу украинского вице-премьера Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия РФ.
Аргументы и Факты вчера в 23:54
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс вчера в 12:29
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Кино
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город вчера в 09:06
Здоровье
Сразу 357 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
Уральский меридиан 03:38
Общество
ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
Lenta.ru 05:01
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45