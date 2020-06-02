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Газета.RuГазета.RuМинтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
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Пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут быть увеличены

Москва 2407:39

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru07:54

В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Комсомольская правда07:52

Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Коммерсантъ08:27

В Минтруде пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет

Говорит Москва07:30

Минтруд рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

РИА Новости07:27

Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

ТАСС07:25
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Газета.Ru 03:46
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The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

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Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
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Экономика

Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Космос

Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни

Международная группа исследователей из Женевского университета подтвердила факт существования ближайшей к Земле экзопланеты около звезды Проксима Центавра, о предположительном существовании которой мы писали ранее.
Машины и Механизмы 30 мая в 07:39
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Общество

В Саратове со дна Волги поднимают затонувший более 40 лет назад буксир

Саратов, 2 июня 2020, 15:43 — REGNUM В Саратове во время строительства пляжа на дне Волги обнаружили затонувший однопалубный буксир «Академик Чебышев», который решили поднят на поверхность, сообщает регион64.
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Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят к концу июня

Большое Радио 08:21
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Общество

Роспотребнадзор обновил рекомендации для кафе и ресторанов

Согласно новым рекомендациям, работа во всех российских ресторанах и кафе должна начинаться с проверки сотрудников, в которую входит измерение температуры, а также получение от сотрудников информации о самочувствии их родственников.
Новый Век вчера в 07:59
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Общество

В Минобороны раскрыли детали проведения парада Победы в Москве

РБК 08:45
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
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Политика

Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
Lenta.ru 07:16
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Наука

В «Росатоме» разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом

ТАСС вчера в 22:55
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 31 мая в 09:55
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
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Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
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Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Общество

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

Компания Sony перенесла запланированную онлайн-трансляцию мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, специально предназначенные для консоли нового поколения PlayStation 5. Такое решение японский производитель принял из-за протестов, вспыхнувших по всей территории Соединенных Штатов после убийства полицейскими Джорджа Флойда.
MobiDevices 03:22
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
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Армия и оружие

Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России

Военное дело 08:24
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Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
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Происшествия

На живодеров из Приволжска могут завести уголовное дело

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ivDay.ru 07:00
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Культура

Про поправки в Конституцию выпустили два неожиданных видео. Их точно будут обсуждать

Буквально вчера стала известна новая дата голосования по поправкам в Конституцию: после долгого обсуждения Владимир Путин с представителями ЦИК, Роспотребнадзора и рабочей группы заявил, что оно пройдет 1 июля.
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Infiniti задумалась о ребрендинге

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Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
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В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты

Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции.
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