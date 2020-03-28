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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВыплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся с 1 июня

С 1 июня малоимущие семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет начнут получать выплаты, говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что каждый месяц такие семьи будут получать выплаты в размере 50% установленной в субъекте РФ величины прожиточного минимума для детей.
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Путин поручил с июня предоставлять ежемесячные выплаты на детей до семи лет

News.ruвчера в 04:39

Путин поручил осуществлять выплаты малоимущим семьям на детей от трех до семи лет с 1 июня

ТАССвчера в 04:27

Установлена дата начала ежемесячных выплат семьям с детьми от трех до семи лет

ФедералПресс28 марта в 04:52

Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся с 1 июня

Аргументы и Факты28 марта в 06:21

Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать деньги с 1 июня

Телеканал 360°28 марта в 04:29

Малоимущие семьи с детьми 3-7 лет начнут получать выплаты с 1 июня

РИА Новости28 марта в 04:08

Как получить пособие на детей от 3 до 7 лет?

Пенза-взгляд27 марта в 19:34
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