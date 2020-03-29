С 1 июня малоимущие семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет начнут получать выплаты, говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что каждый месяц такие семьи будут получать выплаты в размере 50% установленной в субъекте РФ величины прожиточного минимума для детей.

Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся с 1 июня

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