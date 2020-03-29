Коронавирус
Аргументы и ФактыВыплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся с 1 июня
С 1 июня малоимущие семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет начнут получать выплаты, говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что каждый месяц такие семьи будут получать выплаты в размере 50% установленной в субъекте РФ величины прожиточного минимума для детей.
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Установлена дата начала ежемесячных выплат семьям с детьми от трех до семи лет
ФедералПресс28 марта в 04:52
Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать деньги с 1 июня
Телеканал 360°28 марта в 04:29
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