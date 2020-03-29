Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВыплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся с 1 июня

С 1 июня малоимущие семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет начнут получать выплаты, говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что каждый месяц такие семьи будут получать выплаты в размере 50% установленной в субъекте РФ величины прожиточного минимума для детей.
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Установлена дата начала ежемесячных выплат семьям с детьми от трех до семи лет

ФедералПресс28 марта в 04:52

Путин поручил осуществлять выплаты малоимущим семьям на детей от трех до семи лет с 1 июня

ТАСС29 марта в 04:27

Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся с 1 июня

Аргументы и Факты28 марта в 06:21

Путин поручил с июня предоставлять ежемесячные выплаты на детей до семи лет

News.ru29 марта в 04:39

Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать деньги с 1 июня

Телеканал 360°28 марта в 04:29

Внесены поправки в бюджет Тамбовской области на 2020 год

Тамбовская жизнь28 марта в 04:23

Как получить пособие на детей от 3 до 7 лет?

Пенза-взгляд27 марта в 19:34
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Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.
РБК 00:00
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Российская газета 02:45
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета вчера в 10:40
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Политика

Украина ослабит карантин ради спасения экономики

«Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:14
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС вчера в 20:42
Общество

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 23:12
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Общество

Скончалась первая пациентка с коронавирусом в Подмосковье

Оперативный штаб по борьбе и распространению коронавируса сообщил информационному агентству ТАСС о первом летальном исходе в Московской области.
Live24 вчера в 15:34
Экономика

Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
РБК 02:00
Политика

Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
News.ru вчера в 15:04
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
Общество

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Lenta.ru вчера в 22:34
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
РИА Новости 01:54
Кино

Коронавирус сдвинул премьеру новых «Охотников за привидениями» на год

Лос-Анджелес, США, 31 марта 2020, 09:36 — REGNUM Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» была перенесена на 5 марта 2021 года.
REGNUM 02:36
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Происшествия

В Костромской области подтвердился второй случай коронавируса

Кострома, 31 марта 2020, 09:39 — REGNUM В Костромской области выявлен второй случай коронавируса.
REGNUM 02:39
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК вчера в 15:19
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Энергетика

России предсказали массовые закупки бензина за рубежом

Резкое снижение цен на нефть может привести к тому, что в России начнут массовые закупки бензина за рубежом, как это происходило в 1990-е годы, когда стране не хватало своего производства.
Lenta.ru 02:40
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5,62%

По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
Pravda.Ru 02:36
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