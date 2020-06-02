Министерство труда РФ рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на брифинге в правительстве.

Выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут увеличить

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