Общество

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыВыплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут увеличить

Министерство труда РФ рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на брифинге в правительстве.
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