Экономика

Бийский рабочийБийский рабочийВыплаты неработающим пенсионерам вырастут с 1 января 2020 года

По информации пресс-службы ПФР. пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6 %. Как отмечают в ведомстве, ежемесячные выплаты вырастут на тысячу рублей.
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