Экономика
Бийский рабочийВыплаты неработающим пенсионерам вырастут с 1 января 2020 года
По информации пресс-службы ПФР. пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6 %. Как отмечают в ведомстве, ежемесячные выплаты вырастут на тысячу рублей.
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Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы
Царьград06 декабря в 14:57
Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка
Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00
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