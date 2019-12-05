Экономика
Бийский рабочийВыплаты неработающим пенсионерам вырастут с 1 января 2020 года
По информации пресс-службы ПФР. пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6 %. Как отмечают в ведомстве, ежемесячные выплаты вырастут на тысячу рублей.
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Неработающих пенсионеров ждет ежемесячная прибавка
Республиканская Телевизионная Сеть04 декабря в 20:00
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:29, Ашберн
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