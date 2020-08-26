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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда. Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда. Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений.
Коммерсантъ18:23
Подробнее о событии
Evo-rus.com

Выплаты пенсионных накоплений в России резко увеличатся с 2022 года

Evo-rus.com03:43
Политическая Экспертиза

В России ожидается резкий рост пенсионных накоплений с 2022 года

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Пенсионные накопления ждет резкий рост с 2022 года

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В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

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ПФР ожидает резкого роста накоплений в 2022 году

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Объем пенсионных накоплений вырастет в несколько раз после 2022 года

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Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Коммерсантъ18:23

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
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Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой

Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
РИА Новости08:57

Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.
ТАСС06:47
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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