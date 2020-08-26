Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

ПолитРоссия 11

В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда. Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ.