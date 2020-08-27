Выплаты пенсионных накоплений в России резко увеличатся с 2022 года

ПолитРоссия 11

По данным ПФР, в текущем году впервые в истории перевод средств из НПФ обратно в ведомство превысит приток денег оттуда. Кроме этого, наблюдается рост пенсионных выплаты клиентам НПФ.