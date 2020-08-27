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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Выплаты пенсионных накоплений в России резко увеличатся с 2022 года

По данным ПФР, в текущем году впервые в истории перевод средств из НПФ обратно в ведомство превысит приток денег оттуда. Кроме этого, наблюдается рост пенсионных выплаты клиентам НПФ.В источнике
С чего всё началось
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Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда. Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений.
Коммерсантъ18:23
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В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

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В России ожидается резкий рост пенсионных накоплений с 2022 года

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Выплаты пенсионных накоплений в России резко увеличатся с 2022 года

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Пенсионные накопления ждет резкий рост с 2022 года

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Объем пенсионных накоплений вырастет в несколько раз после 2022 года

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Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Коммерсантъ18:23

Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США
Известия06:48
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Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.
ТАСС06:47

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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Apple объявила о прекращении выпуска трех популярных моделей iPhone

Apple планирует прекратить выпуск сразу трех популярных моделей смартфонов iPhone.Как сообщает Ufanotes.ru, американская корпорация Apple планирует остановку производства сразу трех популярных смартфонов.
Уфимские Заметки03:09
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