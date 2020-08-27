Выплаты пенсионных накоплений в России резко увеличатся с 2022 года
Объем пенсионных выплат россиянам ждет двукратный или даже трехкратный рост с 2022 года, но уже сейчас эксперты фиксируют тенденцию к увеличению платежей застрахованным гражданам и их наследникам.В источнике
С чего всё началось
Когда пенсионным фондам станет нечем управлять
В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда. Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений.
Коммерсантъ18:23
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