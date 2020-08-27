Выплаты пенсионных накоплений в России резко увеличатся с 2022 года

ПолитРоссия 11

Объем пенсионных выплат россиянам ждет двукратный или даже трехкратный рост с 2022 года, но уже сейчас эксперты фиксируют тенденцию к увеличению платежей застрахованным гражданам и их наследникам.