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NewInform
NewInform

Выплаты пенсионных накоплений в России резко увеличатся с 2022 года

Объем пенсионных выплат россиянам ждет двукратный или даже трехкратный рост с 2022 года, но уже сейчас эксперты фиксируют тенденцию к увеличению платежей застрахованным гражданам и их наследникам.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда. Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений.
Коммерсантъ18:23
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Evo-rus.com

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

Evo-rus.com03:43
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В России ожидается резкий рост пенсионных накоплений с 2022 года

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Объем пенсионных накоплений вырастет в несколько раз после 2022 года

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ФедералПресс

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

ФедералПресс01:43
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Пенсионные накопления ждет резкий рост с 2022 года

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ПФР ожидает резкого роста накоплений в 2022 году

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Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

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Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Сиб.фм03:42
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Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

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РИА Новости04:47
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Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Уллиот.
Ридус17:32
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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