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NewInform
NewInform

Выплаты пенсионных накоплений в России резко увеличатся с 2022 года

Объем пенсионных выплат россиянам ждет двукратный или даже трехкратный рост с 2022 года, но уже сейчас эксперты фиксируют тенденцию к увеличению платежей застрахованным гражданам и их наследникам.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

В этом году впервые в истории перевод средств из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) обратно в Пенсионный фонд России (ПФР) превысит приток денег оттуда. Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений.
Коммерсантъ18:23
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Evo-rus.com

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

Evo-rus.com03:43
Политическая Экспертиза

В России ожидается резкий рост пенсионных накоплений с 2022 года

Политическая Экспертиза02:26
Экономика сегодня

Объем пенсионных накоплений вырастет в несколько раз после 2022 года

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ФедералПресс

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

ФедералПресс01:43
Народные новости

Пенсионные накопления ждет резкий рост с 2022 года

Народные новости23:50
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ПФР ожидает резкого роста накоплений в 2022 году

Актуальные Новости02:22
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Коммерсантъ18:23

В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК06:03
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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Лукашенко про работу крупнейших предприятий Беларуси: Стабильная работа промышленности - краеугольный камень экономики страны

Лукашенко напомнил, что 25 августа на встрече с первым вице-премьером и министром финансов как раз обсуждал вопрос про наполнение бюджета страны.
КП - Беларусь05:35

Минниханов и Хабиров открыли в Казани памятник поэту Мустаю Кариму

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с Главой Башкортостана Радием Хабировым открыли памятник Герою Социалистического Труда, народному поэту Башкирской АССР, писателю и драматургу Мустаю Кариму.
Татар-информ03:20
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Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В среду, 26 августа, на полях международной военной выставки «Армия-2020», замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, как обстоят дела с дедовщиной в вооруженных силах страны.
ГЛАС.RUвчера в 03:56
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В Керчи после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Симферополь, 27 августа 2020, 11:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введён в Керчи после взрыва и пожара в жилой многоэтажке на улице Кирова, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
REGNUM04:20
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Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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Томские ученые создали гранулы из битого стекла для нефтедобычи

Ученые института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) и томских университетов (ТГУ и ТУСУР) разработали гранулы из пеностеклокерамики, которые можно использовать в нефтедобыче; в их основе – недорогой бой стекла, который решает еще и экологическую проблему, связанную с вторичной переработкой, сообщила РИА Томск пресс-служба Томского госуниверситета.
РИА Томск22:21

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
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Саакашвили вновь заявил о своем возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом, и заявил, что теперь возвращается на родину, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:04
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