Происшествия
РБКВыплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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с чего всё началось
Водители по всей стране с 1 октября смогут получить максимальную выплату по ОСАГО - 400 тысяч рублей, оформив ДТП по европротоколу, без вызова сотрудников ГИБДД. Ранее на такие выплаты при оформлении европротокола могли рассчитывать только в Москве, Санкт-Петербурге и их областях.РИА Новости29 сентября в 17:31
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