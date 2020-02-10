Общество
RT на русскомВыплаты по случаю 75-летия Победы получат свыше миллиона россиян
Выплаты по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне получат более миллиона россиян. Об этом в понедельник, 10 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Оценить358
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Общество
Звезды на Красной дорожке «Оскара»: кто пришел на церемонию 2020 года
В 2020 году церемония вручения "Оскара" стала 92-й по счету. Как и в 2019-м в этот раз церемония "Оскара" прошла без ведущих.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Здоровье
Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается
Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, снижается шестой день подряд, свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению КНР.
Экономика
Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 трлн
Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год на сумму $4,8 трлн с сокращением дефицита до $966 млрд.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Законопроект о помощи многодетным семьям внесли в Госдуму
В России семьям с тремя и более детьми предложили оказывать помощь в рамках социального контракта независимо от их среднедушевого дохода.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Культура
Лицо Билли Айлиш на «Оскаре» разобрали на мемы
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Культура
Ирина Пегова опубликовала видео зажигательного танца
Актриса из Нижегородской области Ирина Пегова поделилась с подписчиками зажигательным танцем, видео опубликовано в Instagram.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Общество
Вспышка птичьего гриппа H5N6 произошла в Китае
Наука
Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Шоу-бизнес
Ветлицкая вышла на сцену в серебристом мини-платье за 339 тысяч рублей
На красной ковровой дорожке знаменитость позировала в металлизированном мини-платье серебристого оттенка и лаковых сапогах.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Авто
Кроссовер Renault Duster оснастили новым турбомотором от Mercedes
Французская компания Renault официально презентовала в Индии новый паркетник Renault Duster.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.