Общество

RT на русскомRT на русскомВыплаты по случаю 75-летия Победы получат свыше миллиона россиян

Выплаты по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне получат более миллиона россиян. Об этом в понедельник, 10 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Выплаты по случаю 75-летия Победы получат свыше миллиона россиян

RT на русском10:01

Для выплаты 71 млрд власти срочно нашли миллион ветеранов ВОВ

Московский Комсомолец08:58

Голикова сообщила, что все выплаты к 75-летию Победы будут проведены автоматически

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Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Российская газета02:13

Мишустин: более 71 млрд руб. направят на выплату ветеранам в апреле-мае

Интерфакс - Россия01:41

Голикова сообщила о процедуре выплат для ветеранов к 75-летию Победы

РБК03:45
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Газета.Ru 12:22
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Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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В России семьям с тремя и более детьми предложили оказывать помощь в рамках социального контракта независимо от их среднедушевого дохода.
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