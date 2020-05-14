Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПервые 44 тыс. предпринимателей получили выплаты в 1 МРОТ на работника

В Федеральной налоговой службе рассказали, что первые 44 тысяч предпринимателей уже получили выплаты в 1 МРОТ на работника. Об этом на брифинге в правительстве в четверг заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркетвчера в 07:12

Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов

Российская газетавчера в 06:01

ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов

Агентство Москвавчера в 05:00

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ru13 мая в 06:55

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

REGNUM13 мая в 05:52

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфакс13 мая в 06:44

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ru13 мая в 04:34
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 23:37, Ашберн
Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Общество

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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
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Спорт

WADA увеличило число допинговых дел российских спортсменов

Раскрыты еще четыре случая манипуляции данными – так количество дел в адрес российских спортсменов увеличилось до 61.
Деловое.ТВ 16:00
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Италия назвала дату открытия границ

Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.
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Политика

Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США

Российская газета 21:15
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Музыка

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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
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Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
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Экономика

Потребительское кредитование в России пережило шок

В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru вчера в 07:58
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
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Наука

Объяснено движение северного полюса в сторону России

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55
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Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
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Политика

Александр Рар: началась борьба за наследство Меркель

Германия начинает постепенно выходить из карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса, но границы пока остаются закрытыми.
Политика Сегодня 08:23
Армия и оружие

The National Interest (США): наращивание китайской военной мощи вызывает тревогу в России (The National Interest)

У России есть определенные опасения по поводу роста военной мощи КНР и многолетней практики копирования зарубежных технологий.
ИноСМИ 18:59
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Армия и оружие

Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

Газета.Ru 20:41
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
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Авто

В Узбекистане наладят производство китайских автомобилей Oshan

SpeedMe вчера в 23:31
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Общество

РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

В Русской православной церкви приняли решение отказаться от мозаики с изображением генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны.
URA.Ru 18:32
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Политика

Коронавирус и Минобороны изменят строительный бизнес России

Путин начал свое выступление с напоминания о том, что первый медцентр Минобороны для борьбы с COVID-19 был построен в Нижнем Новгороде еще 17 апреля, после чего 24 и 30 апреля запустили еще семь.
URA.Ru 14:39
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Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 22:39
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Наука

Физики выяснили, как спасти легендарный «Крик» Мунка от разрушения

Открытие поможет спасти картину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу синхротрона ESRF.
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Политика

«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России

Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН 07:57
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Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
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