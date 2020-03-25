Коронавирус
Lenta.ruВыплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
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Путин: Больничные и пособия по безработице рассчитают из суммы не менее одного МРОТ
Национальная служба новостейвчера в 09:52
Путин решительным тоном объявил экономические спецмеры по коронавирусу
Московский Комсомолецвчера в 12:09
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Общество
В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Общество
Школы Челябинской области официально закрываются на карантин
С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом
В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Происшествия
На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю
Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
Общество
Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
Экономика
Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса
Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Здоровье
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
Здоровье
Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае
Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Общество
Нетаньяху допустил введение полной блокады Израиля из-за коронавируса
Власти Израиля готовятся к введению режима полной блокады страны, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшее время, заявил премьер-министр в среду вечером в обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник
Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях
Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
Общество
Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Американский сенат одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.