Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВыплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
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Повышенный размер оплаты больничного листа будет применяться уже с апреля

ТАССвчера в 16:34

Стало известно, скольких россиян затронет повышение оплаты больничных

News.ruвчера в 17:24

Путин: Больничные и пособия по безработице рассчитают из суммы не менее одного МРОТ

Национальная служба новостейвчера в 09:52

Молодым сотрудникам повысят выплаты по временной нетрудоспособности

Российская газетавчера в 16:04

Путин решительным тоном объявил экономические спецмеры по коронавирусу

Московский Комсомолецвчера в 12:09

Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц

Интерфаксвчера в 10:07

В России увеличат выплаты по больничным с апреля

РЕН ТВвчера в 16:54
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Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК вчера в 15:59
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Общество

Школы Челябинской области официально закрываются на карантин

С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.
Челябинский обзор вчера в 11:16
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени вчера в 09:13
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Газета.Ru 24 марта в 03:11
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

На Украине скончалась женщина с подозрением на коронавирус

Киев, 26 марта 2020, 00:00 — REGNUM Женщина, у которой был получен положительный экспресс-тест на коронавирус, скончалась в Сумской области на Украине.
REGNUM вчера в 17:00
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
Национальная служба новостей вчера в 09:25
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Здоровье

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
МИР 24 вчера в 18:24
Здоровье

Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:49
Общество

Нетаньяху допустил введение полной блокады Израиля из-за коронавируса

Власти Израиля готовятся к введению режима полной блокады страны, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшее время, заявил премьер-министр в среду вечером в обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.
РИА Новости вчера в 16:02
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском вчера в 04:55
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник

Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Движок вчера в 04:37
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Российская газета вчера в 23:51
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 05:55
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 23 марта в 09:44
Происшествия

Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях

Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
РБК вчера в 21:26
Общество

Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Американский сенат одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Ведомости 00:08
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