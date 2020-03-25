Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

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