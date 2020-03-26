Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВыплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В Минтруде оценили расходы бюджета на повышенную оплату больничных

RT на русском01:40

В Минтруде подсчитали расходы на увеличение оплаты больничных

Известия01:13

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Lenta.ruвчера в 21:38

Повышение выплат по больничному коснется 2,3 млн россиян

РЕН ТВвчера в 22:48

Минтруд пообещал с апреля по-новому рассчитывать размер больничного

РБКвчера в 19:50

Минтруд: повышенный размер оплаты больничного листа будет применяться уже с апреля

Говорит Москвавчера в 16:47

Повышенный размер оплаты больничного листа будет применяться уже с апреля

ТАССвчера в 16:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru вчера в 09:59
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru вчера в 08:45
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Средние танки «Kaplan» серийного производства начали поступать в Вооруженные силы Турции. Информацию передает портал «Janes.com».
Военное дело 00:40
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Здоровье

Коронавирус помешал раздельному сбору мусора

Европа приостановила раздельный сбор отходов Италия, где число зараженных вирусом COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет более 74 тыс. человек, временно отказалась от раздельного сбора мусора.
РБК 03:01
Общество

Правительство поручило регионам приостановить работу кинотеатров

Правительство рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение массовых досуговых мероприятий, ограничить работу развлекательных центров и кинотеатров из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 01:47
Политика

В Кунгуре отправили в отставку мэра, посетившего ОАЭ во время пандемии

Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, а затем написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов.
РИА Новости 02:28
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Общество

Центры «Мои документы» временно прекращают работу

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в связи с Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 5 апреля 2020 года включительно центры «Мои Документы» Липецкой области приостанавливают работу на указанный период.
Most.tv 02:58
Кино

Кинокритик предложила «идеальный фильм» для просмотра на карантине

Life.ru 03:07
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Общество

В России ужесточат меры наказания за нарушение карантина

Депутаты предложили за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, штрафовать от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты/дохода нарушителя в период от трех до пяти лет.
Кубань 24 24 марта в 11:18
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Newia.ru вчера в 14:30
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM вчера в 13:43
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное