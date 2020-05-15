с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС. Кроме того, списание будет обеспечено для подлежающих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам, кроме НДС.

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Политика Назван лучший президент в истории Украины Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1,1K

Фигурное катание Загитова похвасталась подарками на 18-летие Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.

Технологии TSMC прекратила принимать заказы Huawei Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактным производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies. 4

Общество В Польше назвали предварительную дату открытия границ Новый Калининград, архив Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич назвала вероятную дату открытия границ.

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 20

Культура Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку» Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".

Здоровье В Подмосковье у двух тысяч врачей выявили коронавирус У двух тысяч подмосковных медицинских работников выявлен коронавирус, 16 из них умерли, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. 85

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 1

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 219

Футбол Капелло назвал «Ливерпуль» идеальным клубом для Холанда Бывший главный тренер «Милана», «Ювентуса» и «Реала» Фабио Капелло назвал клуб, который больше других подошёл бы нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

Общество Назван самый полезный для сердца перекус Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения. 3

Происшествия Пьяный саратовец пришел навестить заболевшую коллегу и изнасиловал ее Мужчина решил навестить коллегу, которая в это время была на больничном.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 2,3K

Происшествия На Суворовском такси сбило мать на глазах у детей: женщина погибла От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, двое ее детей в возрасте четырех и шести лет не пострадали.

Политика МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам, перевозящим топливо в Венесуэлу.