С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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