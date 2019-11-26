Общество
Газета.RuВыплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить616
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Спорт
Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Армия и оружие
Ключевое военное преимущество России назвали в США
На превосходство в радиоэлектронной борьбе Пентагон планирует тратить порядка 10 миллиардов долларов ежегодно в течение ближайших пяти лет.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Политика
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Кино
Metacritic выбрал лучшие сериалы и фильмы десятилетия
Портал составил ещё и альтернативный рейтинг, в котором учёл, насколько часто фильмы попадали в списки лучших картин десятилетия на различных кинопорталах.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Энергетика
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита газа из России
Министр энергетики Украины заявил о стопроцентном риске прекращения транзита газа из РФ.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Политика
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева
Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Музыка
Польша победила на «Детском Евровидении-2019»
Общество
Роскачество подвело итоги «Винного гида»
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Хоккей
Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восемь раз набрал за последние десять матчей более одного очка, сообщает «Чемпионат».