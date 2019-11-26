Общество

Газета.RuГазета.RuВыплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать896

Подробнее о событии

Путин отменил введенную Ельциным выплату детских пособий по 50 руб

РБК06:19

В России отменят 50-рублевые выплаты для детей

Lenta.ru05:26

В России отменят выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком

РИА Новости06:18

Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

RT на русском06:05

Президент отменил детское пособие в 50 рублей

BFM.ru05:46

В.Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 г. выплат в 50 руб. по уходу за ребенком

Агентство Москва05:39

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Коммерсантъ06:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Lenta.ru 07:34
Спорт

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Вести.Ru 03:57
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Армия и оружие

Ключевое военное преимущество России назвали в США

На превосходство в радиоэлектронной борьбе Пентагон планирует тратить порядка 10 миллиардов долларов ежегодно в течение ближайших пяти лет.
Российская газета 07:10
Гаджеты

MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Политика

Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Lenta.ru 08:20
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
ТК Звезда вчера в 11:09
Кино

Metacritic выбрал лучшие сериалы и фильмы десятилетия

Портал составил ещё и альтернативный рейтинг, в котором учёл, насколько часто фильмы попадали в списки лучших картин десятилетия на различных кинопорталах.
Игромания.ру 08:11
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика

Рособоронэкспорт рассказал о новых поставках С-400 Турции

News.ru 04:00
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Энергетика

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита газа из России

Министр энергетики Украины заявил о стопроцентном риске прекращения транзита газа из РФ.
Деловое.ТВ 04:40
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Политика

Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:35
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 07:32
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 09:59
Общество

Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева

Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Происшествия

Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву

Интерфакс вчера в 18:24
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
BFM.ru вчера в 09:30
Общество

Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 07:25
Музыка

Польша победила на «Детском Евровидении-2019»

Sputnik Таджикистан 24 ноября в 12:21
Общество

Роскачество подвело итоги «Винного гида»

РИА Новости 04:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Хоккей

Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре по количеству очков

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восемь раз набрал за последние десять матчей более одного очка, сообщает «Чемпионат».
Давыдов.Индекс 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное